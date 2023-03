Strenge regels voor kamperen op het strand tijdens Pasen

KRALENDIJK – Tijdens het paasweekend en de periode die daar op volgt, wordt er volgens traditie gekampeerd op de stranden van Bonaire. Om dit in goede banen te leiden hebben Directie Toezicht en Handhaving, STINAPA en Selibon regels opgesteld. Deze regels worden uitgedeeld aan de kampeerders. De toezichthoudende organisaties zullen strenge inspecties uitvoeren op het naleven van de regels.

Kamperen is dit jaar toegestaan van 2 tot en met 14 april aanstaande. Het bemachtigen van een kampeerplek is pas vanaf 1 april toegestaan. Plekken die voor die datum bemachtigd zijn worden weggehaald. Bouwsels mogen niet op publieke terreinen staan of aan bestaande gebouwen bevestigd worden. Ook roepen de organisaties op om zo min mogelijk pallets te gebruiken. In plaats daarvan wordt geadviseerd om gebruik te maken van tenten.

De drie hierboven genoemde organisaties zullen bij kampeerders een brief met regels langsbrengen waaraan men zich moet houden. Er moet voor ontvangst van de regels getekend worden, dit houdt ook in dat de gebruikers de verantwoordelijkheid op zich nemen voor hun kampeergebied.

Barbecueën is toegestaan, mits er gebruik wordt gemaakt van een barbecue. Houtskool mag niet in het zand worden gebrand en moet na gebruik weggegooid worden in de daarvoor bestemde kliko’s. Het is dus niet toegestaan om houtskool of ander afval in zee te gooien.

Muziek afspelen is verboden van 3:00 uur ’s nachts tot 6:00 uur ’s ochtends. Bij RAMSAR-gebied Sorobon is er een geheel muziekverbod om overlast voor de dieren te voorkomen. Ook mag er niet gevist worden op gutuvis (papegaaivissen), kreeft en karko. Het is verboden om op Klein Bonaire te kamperen. Daarnaast mogen er geen honden en/of voertuigen op het strand.

Van 15 tot en met 17 april hebben de kampeerders de mogelijkheid om alles op te ruimen en weg te gooien wat zij hebben meegenomen.