Royal Caribbean zoekt lokale kunstenaars voor muurschilderingen op nieuw cruiseschip

KRALENDIJK – Cruisemaatschappij Royal Caribbean International is op zoek naar kunstenaars uit het Caribisch gebied om muurschilderingen te maken in hun nieuwe cruiseschip Icon of the Seas.

De opdracht bestaat uit het maken van grote muurschilderingen op diverse plekken aan boord van het schip. Het gaat om de inschepingsruimten, de Royal Promenade en het Suite Sundeck van het nieuwe cruiseschip. Voor dit project worden drie kunstenaars gekozen. Zij krijgen beurzen variërend van 20.000 USD tot 105.000 USD om hun visie werkelijkheid te laten worden.

De kunstenaars hebben van 10 juni tot 14 augustus dit jaar de tijd om de muurschilderingen aan te brengen aan boord van het schip. Daarvoor moeten zij wel naar Turku in Finland afreizen, waar het cruiseschip op dat moment ligt. De deadline om je op te geven voor het project is al op 4 april aanstaande. Voor meer informatie over The Royal Caribbean Artist Discovery Program kijk op de website van Royal Caribbean Group.

De Icon of the Seas zal vanaf januari 2024 in het Caribisch gebied gaan varen.