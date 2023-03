Mobiele wachtruimte geplaatst op Fort Bay Harbour op Saba

THE BOTTOM – De overheid van Saba heeft samen met een aannemer een aangepaste container geplaatst op Fort Bay Harbour. Daar kunnen wachtende passagiers van de veerboot schuilen tegen de zon en regen.

De wachtruimte is mobiel, zodat deze verplaatst kan worden in geval van een naderende storm of tijdens de jaarlijkse Saba Day Weekend-evenementen die in de haven worden gehouden.

Gelukkig was er al een 40-voet container op het eiland. Die blijven overigens altijd in de haven omdat deze niet uit het Fort Bay-gebied kunnen worden vervoerd vanwege de beperkingen van de steile weg het eiland op.

Het Planning Bureau maakte het ontwerp om deze 40-voet container aan te passen. Er werden twee grote openingen gemaakt aan één zijde om lucht en licht door te laten, en de container werd wit geschilderd om de hitte te reflecteren. Groene randen werden toegevoegd om het een Sabaanse uitstraling te geven. Binnenin werden houten bankjes geplaatst.

Binnenkort zullen posters van het nieuwe havenproject en algemene toerisme posters in de container worden tentoongesteld. Informatie van het Saba Tourist Bureau, zoals folders, zijn ook beschikbaar.

De installatie werd vorige week voltooid en passagiers maken nu al gebruik van de container.