Bonairiaanse Gyllion Loozen promoveert in technische natuurkunde aan TU Delft

KRALENDIJK – Afgelopen donderdag 23 maart heeft Gyllion Loozen, afkomstig van Bonaire, met succes zijn promotieonderzoek in technische natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft afgerond.

Met zijn proefschrift getiteld “Towards lab-on-a-chip optical trapping and Raman spectroscopy of extracellular vesicles using multi-waveguide traps” behaalde hij de doctorstitel.

Loozen begon zijn carrière aan de Scholengemeenschap Bonaire, waar hij zijn Havo-diploma behaalde. Daarna zette hij zijn studie voort aan de Haagse Hogeschool en behaalde een bachelordiploma in technische natuurkunde. Vervolgens rondde hij zijn masteropleiding af aan de Technische Universiteit Delft, waar hij ook aan zijn promotieonderzoek begon.