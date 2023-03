Vrouwen opvangteam Saba krijgt training van Krusada Bonaire

THE BOTTOM – Leden van de Directie Samenleving, de Directie Volksgezondheid, Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) en Mental Health Caribbean (MHC) hebben afgelopen week deelgenomen aan een training verzorgd door Junny Josephina, van de Stichting Krusada.

Volgens Josephina ging het om een praktijkgerichte training. “Teambuilding is de sleutel, want uiteindelijk moeten ze allemaal samenwerken om vrouwen te helpen. Omgaan met de cliënten, want het gaat om een heel kwetsbare groep”.

De opvang op Bonaire bestaat inmiddels vijf jaar en loopt goed, volgens de Krusada directeur. “De aanwezigheid van een opvanghuis is hard nodig”.

Potentieel

Josephina zei erg onder de indruk te zijn van het team of Saba. “Ik zie veel potentieel. Ze willen graag groeien en leren. Ze hebben een ware passie voor Saba en haar gemeenschap. Je voelt dat ze echt van dit eiland en zijn mensen houden. Dat inspireert mij ook weer.”