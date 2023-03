KPCN start campagne om bewoners te informeren over hun wijkagent

KRALENDIJK – Wijkagenten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba rouleren om de paar jaar van wijk, zodat ze alle wijken en hun bewoners goed leren kennen. Dit zorgt ervoor dat ze snel en effectief kunnen reageren op situaties waar nodig. Vanaf deze week is er een campagne gestart om de bevolking te informeren over de taken van de wijkagenten en hoe ze te bereiken zijn. De wijkagenten zullen zich ook individueel profileren om meer zichtbaar en bekend te worden in hun werkgebied.

Om de bevolking te informeren over de wijkagenten is er per week een andere wijkagent aan de beurt om zichzelf voor te stellen. De volgorde is als volgt: Fransiscus Nous/Dwayne Lindo voor Sint Eustatius, Ronald Schleper voor Playa, Claudette Raphaela voor Tera Kòrá, Edson Frans voor Rincon, Irvin Anthonij voor Nort Saliña, Victoriano Statie voor Antriol en Victoria Melaan voor Saba. Houd de Facebook pagina van het Korps Politie Caribisch Nederland en de lokale radiozenders in de gaten voor meer informatie.

Het Korps Politie Caribisch Nederland wil de bewoners van de wijken een gevoel van veiligheid en rust geven door middel van de wijkagenten. De wijkpolitie wil dichterbij de bewoners staan, meedenken en attent zijn op situaties die zich kunnen voordoen. Meer aanwezigheid van de wijkpolitie draagt bij aan een betere samenleving en een beter eiland. Ga naar www.politiecn.com voor meer informatie over de wijkagenten.