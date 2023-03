Bonaire Bicycle Club organiseert tweedaags mountainbike evenement

KRALENDIJK – Bonaire Bicycle Club organiseert een tweedaags mountainbike evenement op het eiland, waarbij kinderen en volwassenen de kans krijgen om hun fietsvaardigheden te testen. Het evenement begint op zaterdag 1 april en zal doorgaan tot zondag 2 april 2023.

Op zaterdag 1 april zijn er drie verschillende race courses op het oude voetbalveld van Rudy Boezem. De uitdagende mountainbike trails bieden kinderen en volwassenen een leuke ervaring. Het evenement begint om 17:00 uur en zal verschillende spel elementen bevatten die op en rondom het terrein plaatsvinden.

Kinderen mogen deelnemen op hun eigen fiets, maar voor degenen die geen fiets hebben, stelt de organisatie enkele fietsen ter beschikking. Deelname is gratis en er zal ook iets lekkers te eten en drinken zijn voor alle deelnemers.

Op zondag 2 april vindt de crosscountry mountainbike race plaats voor junioren (12-18 jaar) en volwassenen rondom Seru Largu. Er zullen twee routes uitgezet worden, een funroute en een route voor de elite. De races beginnen om 08:00 uur bovenop Seru Largu. De organisatie nodigt iedereen uit om mee te fietsen of de deelnemers aan te moedigen. Het maakt niet uit hoe oud je bent of wat je niveau is. Iedereen is welkom op dit evenement.

De Bonaire Bicycle Club organiseert dit evenement om de sport te bevorderen en de gemeenschap aan te moedigen om actief te blijven. Het is een geweldige gelegenheid voor zowel ervaren als beginnende fietsers om samen te komen en te genieten van de prachtige landschappen van het eiland. Kom en doe mee aan dit evenement op 1 en 2 april 2023.