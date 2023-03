Vacature Secretaresse Bonaire

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire zoekt jou

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire is een naschoolse jeugdontwikkelingscentrum gericht op jongeren in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar en heeft als doel de jeugd van Bonaire, ongeacht ras, godsdienst, nationaliteit, huidskleur of sociaal financiële positie te helpen zich te ontwikkelen tot voorbeeldige volwassenen.

Met ingang van 1 mei 2023 zijn wij op zoek naar: een secretaresse (minimaal MBO-niveau) 35 uren per week.

Functie beschrijving:

Directe ondersteuning van de general manager. Het verrichten van secretariële werkzaamheden en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden met betrekking tot secretariële/organisatorische verantwoordelijkheden.

Specifieke functiekenmerken:

Je plant en beheert de agenda, coördineert vergaderingen en events van de general manager;

Je beheerst Nederlands, Engels en Papiaments goed in woord en geschrift;

Je bereidt rapporten voor en ondersteunt projecten, je verzamelt informatie en gegevens, maakt presentaties, projectdocumenten en verslagen op zelfstandige wijze;

Je anticipeert op de behoeften van de general manager en houdt hem op de hoogte van alle verplichtingen en lopende zaken, in goede samenwerking met je collega’s;

Je werkt ordelijk en nauwkeurig;

Je hebt oog voor detail, bent organisatorisch, proactief, communicatief vaardig, administratief onderlegd en beschikt over een helicopter view;

Je bent het eerste aanspreekpunt van Jong Bonaire, zowel voor interne als externe contacten;

Je bentvriendelijk, discreet, behulpzaam en integer.

Wat wij zoeken:

Opleiding op MBO-niveau (administratief of secretarieel);

Kennis van relevante applicaties en automatiseringspakketten;

Sterke communicatieve vaardigheden;

Affiniteit in omgang met jongeren.

Voor de vacature geldt dat een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd dient te worden.

Uw sollicitatiebrief met CV en referenties richt u per e-mail aan Michel Nicolaas (general manager), met als onderwerp: sollicitatie secretaresse. e-mailadres: [email protected]

Sluitingsdatum voor de vacature: 14 april 2023.