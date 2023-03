Taste of Bonaire deze keer in Rincon

KRALENDIJK – Vrijdag 31 maart aanstaande wordt de tweede Taste of Bonaire van dit jaar georganiseerd. Het evenement vindt deze keer plaats in Rincon. Het thema is ‘Kultural na Kaminda pa dia di Rincon’.

Tijdens het evenement zijn er verschillende stands met zowel lokale als internationale gerechten. Daarnaast zal er muziek zijn van de folkloristische muziekgroepen Foyan Boys en Grupo Eso.

Iedereen is welkom bij Taste of Bonaire aan de Kaya Rincon in Rincon. Het evenement begint vrijdag om 18:00 uur en duurt tot 22:00 uur.