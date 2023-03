Eerste baby flamingo van dit seizoen ondergebracht in de opvang

KRALENDIJK – Afgelopen weekend is de eerste baby flamingo van dit seizoen opgevangen bij Bonaire Wild Bird Rehab. De harde wind zorgt ervoor dat jonge flamingo’s kunnen verdwalen. Zonder hulp overleven zij het niet. Hier lees je wat je kunt doen wanneer je een jonge flamingo ziet.

Door de harde wind van de afgelopen dagen kan het zijn dat de jonge flamingo’s verdwalen. Ze raken zonder ouders buiten de kolonie. Zonder hulp overleven deze jonge flamingo’s het niet. Daarom worden ze opgevangen bij Bonaire Wild Bird Rehab. Wanneer de binnengebrachte flamingo’s zijn aangesterkt en voor zichzelf kunnen zorgen, worden deze weer vrij gelaten.

Wanneer je zelf een jonge flamingo ziet, beoordeel dan eerst of deze hulp nodig heeft. Een kuiken (jonger dan 12 weken) kan nog niet vliegen. Zonder zijn ouders buiten de kolonie heeft deze baby flamingo geen kans om te overleven. Als het om een jonge flamingo (juvenile) gaat en deze uitgeput is door de harde wind, heeft de vogel ook hulp nodig. Vliegt hij weg maar komt de vogel niet erg ver, dan is het beter om hem met rust te laten zodat het dier kan uitrusten. Staat deze na een dag nog steeds op dezelfde plek dan kun je contact opnemen met Bonaire Wild Bird Rehab. Als een juvenile niet weg vliegt dan heeft hij hoogstwaarschijnlijk hulp nodig.

Mocht je tot de conclusie zijn gekomen dat de jonge flamingo hulp nodig heeft, dan kun je hem voorzichtig proberen te vangen. Met twee mensen gaat dit het makkelijkst. Pak de flamingo op en vouw voorzichtig zijn pootjes. Wikkel daarna het dier in een handdoek of T-shirt en laat de kop vrij. Het inwikkelen voorkomt dat het dier zichzelf kan verwonden. Voorkom bij het vangen dat de jonge flamingo in zee of op de weg belandt.

Tegenwoordig heeft de Bonaire Wild Bird Rehab zijn eigen ambulance en eigen telefoonnummer +599 786 9292. Na de melding is het belangrijk dat je bij het dier blijft staan om te voorkomen dat de chauffeur lang moet zoeken.

De Bonaire Wild Bird Rehab is het initiatief van Elly Albers, eigenaresse van het Mangrove Center. Ze heeft al vele baby flamingo’s en andere vogels gered. Het is een non-profitorganisatie en wordt voornamelijk gefinancierd door het Mangrove Info Center en donaties.