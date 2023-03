Cybercrime afdeling KPCN roept ouders op om te helpen cyberpesten tegen te gaan

KRALENDIJK – De cybercrime afdeling van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) doet een beroep op ouders om te helpen bij het voorkomen en bestrijden van cyberpesten.

De afdeling heeft steeds meer meldingen ontvangen over social media-accounts waar jongeren elkaar beschuldigen, beledigen en nare opmerkingen maken. Digitaal pesten kan net zoveel leed veroorzaken als elke andere vorm van pesten. Het heeft zelfs vaak een nog grotere impact dan ‘offline pesten’ en kan ernstige gevolgen hebben.

Cyberpesters verschuilen zich vaak achter schermen en gebruikersnamen, maar ouders kunnen actie ondernemen tegen online pesten en het zelfs voorkomen voordat het gebeurt. Daarom doet de cybercrime afdeling van het KPCN een oproep aan ouders om in te grijpen.

Is cyberpesten strafbaar? Ja, cyberpesten is strafbaar wanneer het wordt beschouwd als bedreiging, discriminatie of smaad. Daarom is het mogelijk om cyberpesten te melden en zelfs aangifte te doen. De cybercrime afdeling van het KPCN onderzoekt momenteel de betreffende social media-accounts en zal passende maatregelen nemen tegen de daders.

De afdeling benadrukt het belang van het aanpakken van cyberpesten en het beschermen van jongeren tegen de schadelijke effecten ervan. De afdeling moedigt ouders aan om een proactieve rol te spelen bij het voorkomen van cyberpesten en samen te werken met hen om de online veiligheid van hun kinderen te waarborgen. Ouders kunnen cyberpesten melden door een e-mail te sturen naar [email protected] of door te bellen naar 715 8000 en te vragen naar de cybercrime afdeling.