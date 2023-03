Vacature Shop Supervisor Bonaire

SHOP Supervisor AB Dive (32 uur)

DOEL VAN DE FUNCTIE

Om ervoor te zorgen dat elke klant een rode loper behandeling krijgt en onze service ten volle ervaart! Jij bent degene die de performance op hoog niveau hanteert door iedere dag een unieke beleving te creëren voor zowel de klant als je collega’s.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Je streeft ernaar de doelstellingen op het gebied van verkoop en klantervaring te overtreffen.

Je zorgt ervoor dat de shop er altijd op-en-top uit ziet en dat de retail schappen zijnaangevuld.

Je levert excellente service aan onze klanten.

Je beheert het rooster van de collega’s.

Je stuurt de collega’s aan.

Je rapporteert aan de Manager van AB.

Voor jou als Shop Supervisor is er een belangrijke commerciële rol in onze shop weggelegd. Je laat onze klanten de voordelen van eigen duik gear en nieuwe ervaringen zien. Je helpt klanten altijd op een vriendelijke manier, met aandacht en met een glimlach. Jij vertelt de klanten ons verhaal, informatie over het eiland en beantwoord alle vragen. Je zorgt ervoor dat de administratieve kant op een positieve manier afgehandeld wordt en op orde is. Ook ben jij degene die ervoor zorgt samen met de collega’s van AB Dive dat de shop er netjes en verzorgd uitziet, zodat onze klanten onze ‘service’ ook écht ervaren. Je vult hierbij op tijd het (retail) aanbod aan en zorgt dat onze klanten nooit voor een leeg schap komen te staan. Kortom: Jij bent een stijlvolle, servicegerichte en enthousiaste aanwinst voor het AB Dive team!

WAT BRENG JIJ MEE?

De juiste dosis commercie! Jij begrijpt dat het in de shop draait om verkoop, maar dat klanttevredenheid ons het meeste waard is.

Een authentieke persoonlijkheid en oprechte klantvriendelijkheid: jij maakt onze klanten én collega’s blij.

Communicatief sterk: je durft lef te tonen, maakt makkelijk contact met anderen en kan mensen aanspreken / motiveren.

Flexibel inzetbaar: jij wilt én kunt doordeweeks en in het weekend werken.

Je hoeft geen duikinstructeur te zijn, maar kennis van en/of affiniteit met de onderwater/duik wereld is een must.

AB Dive biedt jou een uitdagende en veelzijdige rol in een enthousiast team. Het salaris is marktconform en daarnaast heb je volop de mogelijkheid je talenten te ontwikkelen.

Door onderdeel te worden van AB Dive, zal je een sterke bedrijfscultuur en een ondernemersgeest gaan ervaren, wat jou in staat stelt om een waardevolle carrière op te bouwen.

Het is onze missie om mensen zich goed te laten voelen en een unieke onderwater ervaring te geven.

AB Dive!

Als jij degene bent die wij zoeken, twijfel dan niet en verstuur jouw sollicitatie naar [email protected]. Wij zullen spoedig contact met je opnemen.