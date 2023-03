Vacature Farmaceutisch Medewerker Apotheek Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Fundashon Mariadal heeft vier apotheken: de ziekenhuisapotheek en drie openbare apotheken. Binnen deze apotheken leveren we verantwoorde, veilige farmaceutische aan cirka 300 patiënten per dag. Deze zorg wordt geleverd door een team van vijf apothekers en circa 25 apothekersassistenten en farmaceutisch medewerkers.

Dit ga je doen

Over het ontwikkeltraject



Ter versterking van onze apotheken zijn we per april 2023 zoekende naar enthousiaste, gemotiveerde en leergierige kandidaten die interesse hebben om het voortraject te starten als Farmaceutisch medewerker binnen Fundashon Mariadal met als doel om de juiste vaardigheden en competenties te ontwikkelen om vervolgens in te kunnen stromen voor de opleiding to Apothekersassistent.



Bij start van dit ontwikkeltraject in de functie als Farmaceutisch medewerker zul je alle aspecten van deze functie leren en ontdekken en tevens ook uiteindelijk zelfstandig uitoefenen. Naast de praktijkuitvoering zal er sprake zijn van onderwijs via onze Fundashon Mariadal Academy waarbij je op een vaste (studie)dag in de week actief bezig zult zijn met je studieopdrachten.



Heb je het voortraject naar behoren volbracht en blijkt er van beide kanten een prettige samenwerking en goede match te zijn ontstaan, dan krijg je een opleidingsplek tot Apothekersassistent niveau 4 en een baangarantie aangeboden binnen onze (zorg)instelling.

Dit ga je doen

Je stroomt in als Farmaceutisch medewerker A (FWG20) en gaat ondersteuning bieden aan de Apothekersassistentent in; het gereed maken van uit te geven medicatie, het aanvullen en inrichten van de magazijnen, onderhouden en controleren van de kasten op alle locaties confrom de controle lijsten, het vervullen van de rol als gastvrouw/ heer op Botika Playa en Korona.



Verloopt de dienstbetrekking bij beiden naar tevredenheid en behoren? Dan stroom je door als Farmaceutisch medewerker B (FWG25) en zul je steeds meer zelfstandig te werk gaan in de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden. Ondertussen ben je ongeveer één dag per week bezig met scholing. Gezamenlijk evalueren wij hoe je functioneren en de scholing verloopt en of de opleiding tot Apothekersassistent voor jou de volgende uitdaging kan zijn. Indien je zult starten met deze opleiding, dan word je als leerling Apothekersassistent voor de duur van de opleiding ingeschaald in FWG35.

En ook belangrijk

Je bent in bezit van je Mavo diploma (of vergelijkbaar);

Je bent enthousiast, leergierig en hebt de intrinsieke motivatie om te leren en je verder te ontwikkelen in de zorg;

Je werkt nauwkeurig en bent in bezit van een dosis doorzettingsvermogen;

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en weet integer om te gaan met gevoelige informatie;

Je bent voor onbepaalde tijd woonachtig op Bonaire;

Je beheerst de talen; Nederlands en Papiamentu. Spaans en Engels zijn een pré.

Rijbewijs is een pre, bereidheid om rijbewijs te halen is een must.

Dit bieden we je

In functie van Famaceutisch medewerker start je met een contract voor de duur van één jaar welke is ingedeeld in functiegroep 20 met een salaris van USD 1.451,00 bruto per maand op basis van een 40 urige werkweek. De functie-en salarisontwikkelingen kun je terugvinden bij ‘wat ga je doen’. Tevens bieden we je vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband en bouw je pensioen op via het PCN.

De duur van het ontwikkeltraject zal naar verwachting tussen de 12 en 18 maanden zijn. Startdatum van de opleiding Apothekersassistent niveau 4 is nog niet bekend.

Meer informatie

Voor meer informatie over het inhoudelijke gedeelte van de functie kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met Jean Paul van Delden via +599 715-8905 of [email protected].



Solliciteren

Als je je herkent in deze functie en je bent enthousiast, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s vóór 16 april 2023 te uploaden via deze link:

https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures/130/farmaceutisch-medewerker-met-de-kans-op-doorgroei-mogelijkheid-naar-leerling-apothekersassistent

Deze vacature staat zowel intern als extern uitgezet. Bij gebleken geschiktheid van interne kandidaten vindt er een voorrangspositie plaats op de aangeboden opleidingsplekken.