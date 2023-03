STINAPA deelt kaart van met koraalziekte besmette riffen op Bonaire

KRALENDIJK – Natuurbeschermingsorganisatie STINAPA ziet op dit moment een uitbraak van koraalziekte op verschillende riffen in het centrum van Kralendijk. Daarbij is de snelheid waarmee de koraalziekte zich verspreidt en de hoeveelheid koralen die worden aangetast en sterven alarmerend hoog. STINAPA roept alle gebruikers van het Marine Park op om de besmette gebieden te mijden.

Op sommige riffen in het centrum van Kralendijk is een snel verspreidende, dodelijke koraalziekte vastgesteld. Zo is op de kaart te zien die STINAPA deelt dat in de omgeving van duikstekken Town Pier, Calabas Reef en Eighteenth Palm de ziekte inmiddels is vastgesteld. Voor omliggende duikstekken, als Something Special ten het noorden van het gebied met actieve verspreiding en Windsock, Corporal Meiss en Bachelor’s Beach ten zuiden ervan, is voorzichtigheid geboden.

Biologen en parkrangers van STINAPA houden de verspreiding van de ziekte in de gaten. De natuurbeschermingsorganisatie raadt alle gebruikers van het Marine Park aan om hun uitrusting elke dag te desinfecteren. Daarnaast raadt STINAPA aan om het duiken te beperken tot slechts één deel van het eiland per dag. Duiken in besmette gebieden moet vermeden worden.

Op deze kaart kun je zien welke zones besmet zijn en welke gezond. STINAPA houdt de riffen nauwlettend in de gaten en zal de kaart updaten zodra er wijzigingen zijn.