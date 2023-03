Stiching Dierenlot doet grote donatie aan voedselbank Bonaire

KRALENDIJK- Stichting Dierenlot heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het zorgen voor de dieren van minder vermogende eigenaren op het eiland.

De Stichting doneerde een grote hoeveelheid katten- en hondenvoer aan de stichting Voedselbank Bonaire. De voedselbank zegt zeer erkentelijk te zijn voor de schenking van Dierenlot.

De snelle inflatie over de afgelopen maanden maakt het werk van de voedselbank op het eiland, nog relevanter dan het al was. Relatief veel inwoners hebben moeite om in financieel opzicht de eindjes aan elkaar te knopen.