Vacature General Manager Beveiligingsbedrijf Bonaire

Onze organisatie

Onze klant is een beveiligingsbedrijf op Bonaire met momenteel rond de 70 medewerkers. Het bedrijf kent een lange historie op het eiland en heeft een vaste kring van vooraanstaande klanten, zowel van lokale als meer internationale signatuur. Namens onze opdrachtgever komen wij graag in contact met kandidaten voor de bovenvermelde functie.

De functie

Als General Manager bent u verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen van de operatie. Dat betekent allereerst het aansturen van het team, maar ook het voeren van overleg met de opdrachtgevers, voeren van verkennende gesprekken met potentiële nieuwe klanten, het voorbereiden en uitbreiden van offertes, zorgen voor de tijdige werving van medewerkers, houden van toezicht op het functioneren, oplossen van problemen en overleg met de aandeelhouder. U houdt ook toezicht op administratieve processen, met name tijdige facturering en het verrichten van tijdige betalingen. Zo nodig bereidt u de aankoop voor van nieuw materieel en zorgt u, na verkregen akkoord, voor de uitvoering daarvan.

Uw profiel

U hebt een afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau in een de beveiligingsbranche, maar u functioneert in elk geval door kennis en ervaring rond een HBO-niveau. U hebt uw sporen als leidinggevende al verdiend, bijvoorbeeld als operationeel manager bij een beveilingsbedrijf. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en de nodige ‘people-skills’. Daarnaast bent u in staat de principes van het situationeel leiderschap toe te passen. U hebt zonder meer de nodige affiniteit en/of werkervaring op de eilanden en u beheerst, naast het Papiaments, ook het Nederlands en Engels op professioneel niveau. Als persoon beschikt u over het nodige natuurlijke overwicht. U hebt daarnaast ook gevoel voor commercie en voor administratieve processen.

Geboden wordt

Een dynamische, stabiele werkomgeving en een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket.

Spreekt deze rol u aan? Stuur dan een brief met CV vóór 31 maart 2023 aan: Linkels & Partners T.a.v. drs. Harald Linkels via mail: [email protected].

Een psychologisch assessment en/of referentieonderzoek kan deel uitmaken van de selectie procedure.