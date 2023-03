Bonaire spreekt met luchtvaartmaatschappijen over ontwikkeling nieuwe routes

CHICAGO/KRALENDIJK- Een delegatie van Bonaire heeft afgelopen week op de Routes America conferentie besprekingen gevoerd met diverse mogelijke luchtvaartpartners over de ontwikkeling van nieuwe routes naar het eiland.

De delegatie van Bonaire bestond uit de directeuren van de Tourism Corporation Bonaire (TCB), Miles Mercera en directeur van de Flamingo Airport, Maarten van der Scheer. Zij werden in de besprekingen bijgestaan door Howard Mann van luchtvaartadviseurs Campbell-Hill.

Volgens TCB directeur Mercera zijn besprekingen gevoerd met zo’n 15 partijen. “We hebben met hen gesproken over mogelijke routes vanaf voor onze belangrijke hubs in Latijns Amerika, zoals Bogotá, Panamá en Toronto”. Volgens Mercera is het eiland klaar voor nieuwe luchtverbindingen, nu uit een studie naar de beschikbare hotelcapaciteit blijkt dat er sprake is van ruimte voor verdere ontwikkeling van het toeristische product.

Latijns-America

Van luchthavendirecteur Van der Scheer is bekend dat bij voorkeur directe verbindingen tussen het eiland en Latijns-America al langer op het wensenlijstje staan.