Democratische Partij nodigt UPB weer uit voor overleg

KRALENDIJK- De Democratische Partij Bonaire (PDB) heeft op vrijdag de collega’s van de groen partij, UPB, opnieuw uitgenodigd om tafel te gaan zitten om de mogelijkheden tot het komen voor een nieuw bestuurscollege te bespreken.

De PDB deed eerder al een poging met de UPB om tafel te gaan zitten, maar die uitnodiging werd afgeslagen door de UPB. Die leek zich verbolgen te voelen over het feit dat de PDB een hertelling had gevraagd van de stemmen die op 15 maart jl. zijn uitgebracht.

De UPB stelde in reactie op de eerste uitnodiging dat het om tafel gaan zitten niet veel zin had, nu de PDB had verzocht de stemmen opnieuw te laten tellen. Dat verzoek tot hertelling is inmiddels door het Hoofd Stembureau afgewezen.

“Nu op 23 maart de uitslag officieel is vastgesteld willen we graag met een gestructureerd proces beginnen om te komen tot een nieuwe bestuurscoalitie”, schrijft PDB in haar meest recente brief. De partij doet het voorstel elkaar aanstaande maandag om tien uur in de ochtend te ontmoeten.

Niet happig

Of de UPB dit keer happiger zal zijn om met de Democraten om tafel te gaan zitten mag worden betwijfeld. De groene partij heeft nog op geen enkel moment enige interesse getoond om gesprekken aan te gaan met de rode partij. Anderzijds lijkt de relatie met huidige coalitiepartner, in aanloop naar de verkiezingen, ook danig te zijn bekoeld.