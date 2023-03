Ga je binnenkort op vakantie naar Bonaire? Of droom je van een mooie reis naar dit prachtige eiland? Voordat je op vakantie gaat moet je natuurlijk van alles regelen. Maar ook na aankomst kun je tegen verschillende zaken aanlopen. Wij hebben alvast de 15 beste tips voor jouw vakantie naar Bonaire samengevoegd in dit artikel. Zo wordt jouw reis een gegarandeerd succes en geniet je volop van alle moois op het eiland.

Een vakantie voorbereiden kost veel tijd. Je inlezen in wat je allemaal kunt beleven op het eiland. Maar ook uitzoeken wat je allemaal moet regelen en waar je aan moet denken. Wij helpen je alvast op weg met de 15 beste tips voor jouw vakantie naar Bonaire. Zo lopen de voorbereidingen op rolletjes en kun je eenmaal op Bonaire genieten van het prachtige eiland.

Tip 1: zorg voor een geldig paspoort

Bonaire is dan wel een bijzondere gemeente van Nederland, met alleen je identiteitskaart kom je er niet. Wil je naar Bonaire reizen dan is een geldig paspoort verplicht. Heb je er nog geen één? Vraag hem dan tijdig aan bij de gemeente waar je staat ingescheven.

Mocht je al op Schiphol staan en je niet in het bezit zijn van een geldig paspoort, dan is er de mogelijkheid om, onder strenge voorwaarden, een noodpaspoort aan te vragen. Dit brengt uiteraard extra kosten en stress met zich mee.

Tip 2: inreisbeperkingen vanwege corona

Op het moment heerst er nog steeds corona in de wereld. Dit kan ook gevolgen voor jouw reis naar Bonaire. Lees vooraf aan welke voorwaarden je moet voldoen voor jouw reis naar Bonaire. De meest actuele informatie vind je op de website van de overheid van Bonaire.

Tip 3: reisverzekering voor jouw vakantie naar Bonaire

Bonaire valt buiten Europa, houd hier rekening mee wanneer je een reisverzekering afsluit. Heb je al een doorlopende reisverzekering, dan kun je vaak de module buiten Europa of werelddekking ‘aan zetten’. Check ook even de polisvoorwaarden voor wat betreft Covid-19. Veel verzekeringsmaatschappijen zien Covid-19 als pandemie en daarmee sluiten zij de vergoeding van kosten bij ziekte uit.

Te Amo – foto Inge Poorthuis

Ben je van plan om te gaan duiken op Bonaire? Check dan ook even de polisvoorwaarden van jouw reisverzekering. Verzekeraars zien duiken (net als bijvoorbeeld skiën) regelmatig als gevaarlijke sport. Meestal bieden de verzekeraars wel mogelijkheden om je bij te verzekeren, regel dit vooraf.

Tip 4: betaal vooraf de Visitor Entry Tax

Per 1 juli 2022 is er een nieuwe toeristenbelasting ingevoerd op Bonaire, de Visitor Entry Tax. Deze belasting vervangt de room tax en car rentaltax die voorheen betaald moest worden. De Visitor Entry Tax kan op de luchthaven van Bonaire bij aankomst voldaan worden, maar wil je tijd besparen betaal de toeristenbelasting dan alvast online. Na betaling ontvang je een QR-code die je bij aankomst op Bonaire moet tonen.

Let op, er zijn een aantal websites in omloop waar je de Visitor Entry Tax kunt voldoen maar waar ook (hoge) onnodige servicekosten in rekening worden gebracht. Gebruik dus altijd de officiële website van de Bonairiaanse overheid om jouw Visitor Enty Tax te voldoen, zij brengen geen servicekosten in rekening, zodat je niet teveel betaalt.

Tip 5: betaalmiddelen op Bonaire

Op Bonaire wordt met US Dollars betaald. Laat jouw euro’s dus maar thuis, tenzij je ze hier op Bonaire bij de bank wilt wisselen. Dit brengt vaak hoge kosten met zich mee, is omslachtig en kost vaak veel tijd. Het makkelijkste is om te betalen met jouw pinpas. Dat kan in winkels maar ook in restaurants en bij veel excursiebedrijven.

Denk er wel aan dat Nederlandse banken pinpassen standaard instellen voor het gebruik binnen Europa. Wil je je pas kunnen gebruiken buiten Europa, Bonaire valt hier ook onder, dan moet je dus zelf je pinpas instellen voor gebruik buiten Europa. Dit doe je eenvoudig via de app van jouw bank of door contact op te nemen met de betreffende bank. Let even goed op wat je moet instellen bij jouw bank, banken hanteren verschillende systemen. Om te kunnen pinnen op Bonaire stel je bij de ene bank ‘buiten Europa’ in, bij andere banken valt Bonaire onder Midden- of Zuid-Amerika (dit verschilt per bank).

Tip 6: auto huren op Bonaire

Wanneer je op Bonaire bent is het hebben van eigen vervoer erg handig. Openbaar vervoer is er namelijk niet op het eiland. Vervoer is er in alle vormen en maten, van fietsen en scooters, tot golfkarren en auto’s. Gezien de wegen in slechte staat zijn, het meestal (hard) waait en er snel wordt gereden op Bonaire is het huren van een auto een goede en veilige optie. Mocht je van plan zijn om een auto te huren doe dit vooral vooraf. Huurauto’s zijn door de drukte op het eiland soms schaars. Huur er dus ruim voor vertrek ééntje, dan ben je verzekerd van vervoer op het eiland.

Voor het huren van een auto heb je bij de meeste autoverhuurbedrijven op Bonaire een creditcard op naam van de bestuurder nodig voor de borg. Daarnaast heb je ook de bijbehorende pincode van de kaart nodig. Vergeet beide dus niet. Ook zal de autoverhuurder naar een geldig rijbewijs vragen, neem die dus ook mee.

Bedenk ook waar je de auto voor wilt gaan gebruiken op Bonaire. Is het alleen voor ritten tussen jouw accommodatie en het centrum van Kralendijk, dan volstaat een compacte auto waarschijnlijk. Maar ben je van plan om het Washington Slagbaai Nationaal Park te bezoeken of wil je gaan duiken, kies dan voor een geschikte auto, bijvoorbeeld een pick-up.

Tip 7: verkeersregels op Bonaire

Foto: Inge Poorthuis

Wist je dat er op Bonaire geen verkeerslichten zijn? Hoe fijn is dat! Urenlange files zoals je die in Nederland hebt, kennen wij op het eiland ook niet. Het wordt echter wel snel drukker op het eiland en dat zie je ook terug in het verkeer. ’s Ochtends en ’s middags, wanneer mensen naar hun werk gaan en kinderen naar school moeten kan het best even druk zijn op de weg. De middagpauze op Bonaire is voor veel mensen ook een moment om even naar huis te gaan of buiten de deur te lunchen. Dit levert ook wat extra drukte op de weg op. Maar over het algemeen is het verkeer rustig en overzichtelijk.

Op de wegen van Bonaire kun je van alles op wielen tegenkomen. Denk aan fietsen, scooters en auto’s maar ook golfkarren, buggy’s, quads, motoren, vrachtwagens en bussen. Bestuurders delen met z’n allen dezelfde weg. Fietspaden zijn er niet en trottoirs ontbreken regelmatig.

Om alles in goede banen te leiden zijn er natuurlijk verkeersregels opgesteld. In veel gevallen lijken deze op de Nederlandse regels voor het verkeer. Eén belangrijke, afwijkende regel is echter dat verkeer van rechts op Bonaire GEEN voorrang heeft. De doorgaande weg, al dan niet aangegeven met verkeersborden, heeft voorrang. Dus kom je zelf van rechts (en rijd je niet op een doorgaande weg) neem dan alsjeblieft geen voorrang!

Tip 8: benzine tanken op Bonaire

Benzine (of diesel) tanken op Bonaire gaat net even anders dan in Nederland. Bonaire heeft in totaal vier tankstations, waarvan één in Rincon. Eenmaal bij het tankstation aangekomen ga je eerst naar het loket om te betalen. Je kunt dit cash doen in dollars of door jouw pinpas of creditcard af te geven. Vervolgens ga je naar de pomp. Pak het tankpistool uit de houder. Onder het tankpistool in de houder zit een ‘klepje’. Trek dit klepje omhoog en je kunt gaan tanken.

Heb je vooraf contant betaald en heb je het bedrag bereikt, dan slaat de pomp automatisch af en kun je na het tanken meteen wegrijden. Mocht je voor minder geld getankt hebben dan je bij de caissière hebt achtergelaten, dan krijg je dit uiteraard terug. Heb je je pinpas of creditcard achtergelaten bij de caissière dan kun je nu gaan afrekenen. De prijzen van benzine en diesel zijn bij alle tankstations overigens gelijk.

Tip 9: wereldstekker

Op Bonaire is 110 volt gangbaar, ook de stopcontacten wijken af van wat je in Nederland gewend bent. Neem dus voor je reis naar Bonaire één of meerdere wereldstekkers mee. Wel zo handig wannneer je je telefoon e.d. wilt opladen. Overigens hebben veel accommodaties ook de beschikking over 220 volt met Europese stopcontacten. Check dit vooraf eventueel bij jouw hotel.

Tip 10: vakantie boeken naar Bonaire

Wist je dat het boeken van een pakketreis vaak veel goedkoper is dan het boeken van een los vliegticket plus een accommodatie? Bij een pakketreis is de vliegreis inclusief accommodatie ingebrepen. Ook het vervoer tussen de luchthaven en de accommodatie is al voor je geregeld. Je hoeft dus niet zelf een taxi te betalen naar jouw hotel. Daarnaast is een hostess of vertegenwoordiger van de reisorganisatie aanwezig die je kan bijstaan in geval van nood of die je tips en adviezen kan geven over Bonaire. Wel zo handig!

Ben je op zoek naar een leuke pakketreis naar Bonaire, kijk dan eens hier. Regelmatig heeft deze reisorganisatie goede aanbiedingen en hoge kortingen op reizen naar het eiland. Soms vind je zelfs al een pakketreis naar Bonaire die slechts een fractie duurder is dan een los vliegticket naar het eiland.

Tip 11: excursies op Bonaire

Wil je Bonaire goed leren kennen, ga dan mee op excursie! Denk bijvoorbeeld aan een leuke snorkeltour of een dagexcursie naar het nationale park van het eiland. Geniet volop van alle moois van het eiland en de zee onder begeleiding van een gids. Meestal zijn hapjes, drankjes en/of maaltijden inbegrepen, dus je hoeft zelf niets mee te nemen, wel zo fijn. Ook voor excursies op Bonaire geldt dat deze vaak snel volgeboekt raken. Wil je zeker zijn van een plekje, boek ze eenvoudig online voordat je naar Bonaire vertrekt.

Lees ook: Top 10 van de leukste excursies op Bonaire

Tip 12: uit eten op Bonaire

Op Bonaire vind je heel veel verschillende soorten restaurants. Van restaurants die typische lokale gerechten serveren, visrestaurants, luxe restaurants maar ook foodtrucks en een Nederlandse snackbar. Voor iedereen is hier wel iets te vinden. Op culinair gebied zit je op Bonaire sowieso goed! In het hoogseizoen is het vrij druk op het eiland wat inhoudt dat je vooraf moet reserveren wanneer je uit eten wilt. Reserveer minimaal enkele dagen van te voren een tafel zodat je zeker bent van een plek.

Wil je alvast inspiratie opdoen waar jij kunt gaan eten tijdens jouw verblijf op Bonaire, klik hier op een overzicht van de restaurants.

Tip 13: Nature Fee

De zee rondom Bonaire is een beschermd gebied, het Bonaire National Marine Park. Wil je gebruik maken van de zee, in welke vorm dan ook, dan ben je verplicht om de ‘nature fee’ te betalen. Ook wanneer je alleen maar gaat zwemmen of snorkelen. De nature fee is 40 USD per persoon. Bewoners van Bonaire, Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Sint Eustatius en Saba hoeven geen nature fee te betalen.

Je kunt de ‘nature fee’ eenvoudig online betalen op de website van STINAPA. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het natuurbehoud en onderhoud aan de natuur op Bonaire. Na betaling van de ‘nature fee’ ontvang je je e-ticket per e-mail. Het e-ticket is een kalenderjaar geldig. Je kunt het e-ticket printen maar ook opslaan in je telefoon. Regel de ‘nature fee’ alvast voor vertrek naar Bonaire. Meer informatie over de ‘nature fee’.

Tip 14: kraanwater op Bonaire

Tijdens jouw verblijf op Bonaire spreekt het voorzich dat je voldoende (water) moet drinken om gehydrateerd te blijven. Het fijne van Bonaire is dat je het kraanwater veilig kunt drinken. Het is zelfs van hoge kwaliteit en smaakt ook prima. Het is daarom helemaal niet nodig om water in flessen aan te schaffen. Goed voor jouw portemonnee en voor het milieu!

Tip 15: de zon op Bonaire

Last but not least moeten we het nog even over de zonkracht hebben op Bonaire. Bonaire ligt relatief dicht bij de evenaar. De zonkracht is hier dus erg hoog, ook in de wintermaanden en de minder warme momenten op de dag. We snappen natuurlijk dat je snel een lekker kleurtje wilt krijgen, maar verbranden op Bonaire kan al binnen een half uur. Dat kan je vakantie behoorlijk verpesten. Ga je de zon in, bescherm je dan goed met een hoge factor antizonnebrandcrème, je huid zal je dankbaar zijn. Kies voor een product dat reef safe is en dus de koraalriffen niet aantast.

We hopen jou met deze 15 beste tips voor jouw vakantie naar Bonaire goed op weg te hebben geholpen. Een goede voorbereiding zorgt er immers voor dat je eenmaal op het eiland kunt genieten van alle moois boven en onder water. Wij schrijven regelmatig artikelen met tips voor jouw vakantie naar Bonaire. Houd onze website in de gaten of maak gebruik van de zoekfunctie op onze website.

