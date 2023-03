Vacature Commissaris OBNA

De Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen (OBNA) is in het jaar 1981 opgericht en is gespecialiseerd in middellange- en lange termijn leningen die de economische ontwikkeling op de eilanden stimuleren. Het gaat dan om Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hoewel de organisatie gevestigd is op Curaçao, is het Openbaar Lichaam Bonaire mede-aandeelhouder in de Vennoot- schap. Namens het Bureau Deelnemingen van het Openbaar Lichaam zijn wij op zoek naar kandidaten voor de rol van Commissaris bij OBNA, afgevaardigd door het Openbaar Lichaam.

De rol

De RvC van OBNA heeft als kerntaak het houden van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap. Als commissaris staat u de directie, vanuit uw expertise, daarnaast bij met raad en daad. Bij de uitvoering van uw taak laat u zich steeds leiden door het belang van de vennootschap en haar onderneming. Naast de RvC is er ook een Commissie van Advies, die specifieke taken heeft op het gebied van rentebeleid en investeringsbeleid. Als Commissaris kunt u tevens worden benoemd in de Commissie van Advies. Vanuit uw rol onderhoudt u contacten met diverse partijen die van belang zijn voor de OBNA.

Uw profiel

Om in aanmerking te komen voor de functie dient u tenminste een HBO-opleiding te hebben op het terrein van Governance, Finance, duurzame economische ontwikkeling of het bank- wezen. Bij voorkeur hebt u reeds ervaring met het houden van toezicht binnen organisaties. U herkent zich in competenties als authenticiteit, bestuurlijk inzicht, helicopterview, integriteit, onafhankelijke meningsvorming, maatschappelijk bewustzijn en interpersoonlijke sensitiviteit. U bent daarnaast een teamplayer. Nadrukkelijk wordt gewezen op het feit dat het Openbaar Lichaam diversiteit nastreeft in haar toezichthouders, als het gaat om leeftijd en sekse. U bent op Bonaire woonachtig en duidelijk bij het eiland betrokken.

Uw reactie

Spreekt deze rol u aan? Stuur dan een brief met CV vóór 10 april 2023 aan: Linkels & Partners T.a.v. drs. Harald Linkels via mail: [email protected].

De volledige profielschets kunt u ook opvragen via bovenstaand e-mail adres.