Vacature Apothekersassistent Bonaire

Vacature Apothekersassistent (minimaal 3 maanden)

Fundashon Mariadal is een veelzijdige zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Wij hebben op zeer korte termijn behoefte aan versterking op onze verschillende apotheken. Heb je zin om jouw vak in een geheel andere omgeving uit te oefenen? Dan is dit jouw kans.

Je moet bereid zijn om voor minimaal drie maanden naar Bonaire te komen. Het liefst langer.

Kun je niet op korte termijn, informeer dan naar de mogelijkheden in de loop van het jaar

Fundashon Mariadal heeft vier apotheken. Een ziekenhuisapotheek en drie openbare apotheken. Wij zijn vooral op zoek naar medewerkers voor de openbare apotheken.

Dit ga je doen

Je gaat alle voorkomende werkzaamheden als apothekersassistent doen. Zoals het bewaken, controleren, verstrekken, distribueren van genees- en zelfzorgmiddelen. Ook geef je voorlichting/ advies. Je voert zelfstandig kwaliteitscontroles uit en je beheert en bewaakt de voorraad van de apotheek en de afdelingen.

Dit neem je mee

Je hebt de juiste diploma’s Apothekersassistent op minimaal MBO 4 niveau. Je kunt zelfstandig werken. Enige ervaring in een openbare apotheek (balie) is een vereiste. Kennis van CGM is een pré, ook als je meer talen spreekt.

Dit bieden we je

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste maanden.

Meer informatie

Als je je herkent in deze functie en je bent enthousiast, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s te uploaden, voor vragen kun je Henk Veldkamp bereiken:

https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures/123/apothekersassistent-minimaal-3-maanden