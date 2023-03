Resultaat eilandsraadsverkiezingen Bonaire officieel vastgesteld; geen hertelling van stemmen

KRALENDIJK- Op donderdagochtend is in de Passangrahan het resultaat van de eilandsraadsverkiezingen van 15 maart jl. officieel vastgesteld. In totaal brachten 10.524 mensen een stem uit, waarbij het gaat om 10.232 geldige stemmen, 118 blanco stemmen en 174 stemmen die als ongeldig zijn aangemerkt.

Conform de officiële uitslagen heeft de MPB 2.034 stemmen behaald, de Democratische Partij Bonaire 3.975, de UPB 2.908 stemmen, de 1 Union pa pueblo 268 stemmen, de M21 een totaal van 985 stemmen en de Lista Suzy Thodé 62 stemmen. De kiesdeler is vastgesteld op een totaal van 1336 die benodigd waren voor het behalen van 1 zetel.

De zetelverdeling blijft ongewijzigd, ten opzichte van wat al eerder werd gecommuniceerd, te weten 3 zetels voor zowel de DP als de UPB, 2 zetels voor de MPB en 1 zetel voor de M21.

Geen hertelling

Interim gezaghebber Reynold (Nolly) Oleana legde ook uit dat het verzoek van de Democratische Partij om de stemmen opnieuw te tellen, niet was ingewilligd. Volgens Oleana zijn er geen aanwijzingen dat de telling niet juist is geschied of dat het eindresultaat niet zou kloppen.

PDB-leider Clark Abraham was het duidelijk niet met die stelling eens. Volgens de voorman van de rode partij zijn er wel degelijk aanwijzingen voor het feit dat bij de voorbereiding voor het stemmen bepaalde zaken niet volgens de regels zijn verlopen. Ook wees hij op het feit dat de uiteindelijke resultaten op punten nog best wel afweken van de resultaten die op 15 maart in eerste instantie bekend werden gemaakt.

Oleana ging niet mee met het betoog van Abraham en wees een hertelling van de stemmen af, tot groot ongenoegen van de Democratische Partij.