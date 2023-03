Internationale sportweek van start op Bonaire

KRALENDIJK- Op donderdag is de eerste jaarlijkse internationale sportweek van Bonaire symbolisch geopend tijdens een bijeenkomst met direct betrokkenen. Tussen 24 maart en 2 april zullen diverse wedstrijden op het eiland plaatsvinden, met deelnemers afkomstig van de andere eilanden en uit Nederland.

Terrence de Jong, hoofd van de sportafdeling Indebon, zei blij te zijn met de aftrap van de sportweek. Het is mooi om te zien hoeveel mensen naar het eiland zijn gekomen om deel te nemen aan deze wedstrijden. Het is ook een week met veel activiteiten voor een ieder en een speciale feestelijke afsluiting op 2 april aanstaande”.

Tijdens de openingceremonie werden twee van Bonaire afkomstige softballspelers in het bijzonder in het zonnetje gezet: Nazira en Maishah Charles die in Nederland wonen, maar van Bonaire afkomstig zijn.

Waardering

Gedeputeerde James Kroon sprak namens het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zijn waardering uit voor het sportieve Duo, die samen het eiland trots maken. Kroon heette alle deelnemers welkom en wenste hen een sportieve week toe.