Greenpeace reageert op videoboodschap koning en toespraak gezaghebber tijdens Waterconferentie

KRALENDIJK – Milieuorganisatie Greenpeace heeft gereageerd op de videoboodschap van koning Willem-Alexander en de toespraak van gezaghebber Edison Rijna tijdens de Waterconferentie van de Verenigde Naties in New York. De milieuorganisatie wil dat de Nederlandse overheid in actie komt om de uitstoot sneller omlaag te krijgen. Greenpeace bereidt daarom een rechtzaak tegen de Nederlandse staat voor.

“Het is goed dat de koning aandacht vraagt voor de gevolgen van klimaatverandering voor Caribisch Nederland, en erkent dat we de mogelijkheden en middelen hebben om er wat aan te doen. En dat gezaghebber Rijna van Bonaire de conferentie heeft toegesproken over klimaatverandering en Bonaire. Daar zijn we heel blij mee.”

“Wat er nu nodig is, is actie van de Nederlandse overheid om de uitstoot sneller omlaag te krijgen en om Bonaire en de andere Caribische eilanden te beschermen tegen klimaatverandering. Tot nog toe kiest Nederland ervoor om Caribisch Nederland niet goed te beschermen.”

“Bonaire heeft als eiland historisch gezien weinig bijgedragen aan de klimaatcrisis, toch loopt deze gemeente grote risico’s als de overheid in Den Haag niet snel in actie komt”, aldus Meralney Bomba, community mobiliser van Greenpeace.

Greenpeace bereidt hierover met inwoners van Bonaire een rechtszaak voor tegen de Nederlandse staat.

De gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, gaf een speech op de Waterconferentie over klimaatverandering en de gevolgen voor Bonaire. Daarnaast heeft het Koninklijk Huis een videoboodschap van koning Willem-Alexander gepubliceerd. De koning spreekt daarin de Waterconferentie van de Verenigde Naties in New York toe.