Gratis workshop pickleball tijdens sportweek op Bonaire

KRALENDIJK – Tijdens de eerste internationale sportweek op Bonaire is het mogelijk om een gratis workshop pickleball voor beginners te volgen. De workshop bestaat uit een demonstratie en een try-out.

Pickleball is een sport waarbij badminton, tennis en tafeltennis met elkaar worden gecombineerd. De sport is geschikt voor alle leeftijden en wordt inmiddels in meer dan zeventig landen gespeeld. Sinds 2020 kan er ook pickleball op Bonaire worden gespeeld.

Om kennis te kunnen maken met deze relatief nieuwe sport, worden er pickleball workshops georganiseerd. Op vrijdag 24 maart (bij Jong Bonaire) en op zaterdag 25 maart (bij de Sporthal) zijn er demonstraties en wordt er een introductie (try-out) gehouden van 17:00 – 20:00 uur.

Iedereen is welkom om kennis te komen maken met deze sport met een groot sociaal aspect. De sport is niet alleen leuk, maar pickleball zorgt ook voor een volledige en makkelijke work out.