Willem Alexander: Bonaire kan voor het einde van de eeuw onder water staan als er niets wordt gedaan

NEW YORK – Koning Willem-Alexander waarschuwt dat een deel van Bonaire, waaronder de hoofdstad Kralendijk, mogelijk onder water komt te staan voor het einde van deze eeuw als er geen actie wordt ondernomen tegen klimaatverandering.

De koning sprak zijn bezorgdheid uit in een videobericht tijdens de waterconferentie van de Verenigde Naties die momenteel plaats vindt in New York.

Aangezien Bonaire sinds 10-10-10 een integraal onderdeel van Nederland is, wordt het beschouwd als een deel van Nederland dat in gevaar verkeert vanwege deze situatie.