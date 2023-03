Prominente rol voor Bonaire op VN-Waterconferentie

KRALENDIJK – Bonaire is een prominente rol toebedeeld op de waterconferentie van de Verenigde Naties (VN) die van 22 tot 24 maart in New York wordt gehouden. Bonaire verzorgt op woensdag samen met Curaçao een speciale sessie over waterbeheer in relatie tot klimaatverandering. Gezaghebber Edison Rijna is een van de sprekers. Koning Willem-Alexander zal een deel van de presentaties bijwonen.

Het is de eerste conferentie van de Verenigde Naties op het gebied van water in bijna 50 jaar. De organisatie is in handen van het Koninkrijk der Nederlanden en Tajikistan. Vrijwel alle landen hebben uitdagingen met water. Of het nu gaat om overstromingen of juist extreme droogte. Water heeft grote invloed op het levensonderhoud van miljarden mensen, op de voedsel- en energiezekerheid en de gezondheid van mens en het milieu. Wereldwijd hebben 884 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Door verspilling, vervuiling en klimaatverandering komt deze watervoorraad bovendien steeds meer onder druk te staan. Doel van de conferentie is te komen tot een Wateractieagenda waarin de lidstaten toezeggingen doen in het realiseren van Sustainable Development Goal 6 van de VN te versnellen: in 2030 schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

Bijzonder eervol

“Kleine eilandstaten dragen nauwelijks bij aan de klimaatverandering, maar ondervinden als eerste en vaak in hevigste mate de negatieve gevolgen. Wij zien dat ook op Bonaire gebeuren, reden waarom wij een Klimaattafel hebben opgericht en ons onlangs door experts van de waterschappen hebben laten adviseren over waterbeheer. Mede door deze initiatieven zijn wij uitgenodigd om onze ervaring, kennis en visie te delen met de deelnemers van de conferentie. Het is bijzonder eervol dat wij ons als klein eiland op het wereldwijde VN-podium kunnen presenteren”, aldus gezaghebber Rijna, die trots is op het gezamenlijke team van Bonaire en Curaçao dat er in maanden van voorbereiding in is geslaagd een inhoudelijk sterk programma samen te stellen met partners van naam, onder wie Global Water Partnership, Local2030 Island Network, Global island Partnership, Pacific Community, International Panel for Delta’s and Coastal Areas en Caribbean Climate Smart Accelerator.

Tijdens het event zullen naast de gezaghebber onder andere de voorzitter van AOSIS Dr. Lutero en Klimaatgezant prins Jaime de Bourbon de Parme spreken. In een discussiepanel nemen onder andere zitting de minister-president van Aruba Evelyn Wever-Croes, minister Egbert Doran (Sint Maarten) en plaatsvervangend regeringscommissaris van Sint Eustatius Claudia Toet. De minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers sluit het event af. Gezien het grote aantal aanmeldingen is de belangstelling uit de 193 lidstaten van de VN groot. Gezaghebber Rijna zal ook nog spreken tijdens de officiële ‘launching’ van het International Platform for Deltas and Coastal Areas. Ook neemt hij deel aan een ontbijtsessie waarvoor koning Willem-Alexander vertegenwoordigers van de Small Island Developing States heeft uitgenodigd.

Meer informatie en het gehele programma van de VN-Waterconferentie is te vinden op https://sdgs.un.org/conferences/water2023