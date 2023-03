Financieel economische criminaliteit aangepakt door specialistisch team KPCN

KRALENDIJK – Binnen het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is in 2022 het Financieel Economische Criminaliteits team opgericht (“FINEC”) om de strijd aan te gaan tegen deze vorm van criminaliteit.

Zo lopen er verschillende strafrechtelijke onderzoeken tegen onder andere witwassen, fraude en verduistering. Daarnaast geeft FINEC actieve ondersteuning in reguliere opsporingsonderzoeken van andere KPCN-opsporingsafdelingen. “Financieel economische criminaliteit is een ernstig maatschappelijk probleem. Het schaadt het vertrouwen tussen burgers, ondernemingen en de overheid”, stelt KPCN in een persbericht over de unit. FINEC ontwikkelt ook recherche tools voor de analyse van financiële gegevens. In samenwerking met Politie Nederland heeft FINEC een analyse tool voor banktransacties ontwikkeld. Daarbij was nauwe samenwerking met MCB, RBC en Banco di Caribe. Nu is het mogelijk om grote hoeveelheden bankmutaties doorzoekbaar te maken, dit draagt bij aan een goed en degelijk financieel onderzoek.

Verdere versterking

Het KPCN FINEC-team bestaat formatief uit twee fulltime financieel rechercheurs. De komende drie jaar komen collega’s vanuit de FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst) en van de Nationale Politie uit Europees Nederland dit team versterken op zowel de intelligence- als de opsporingscapaciteit. Tevens vindt er intensieve samenwerking met de Financial Intelligence Unit (FIU) plaats en het doel is om te komen tot een zelfstandig en volwaardig specialistisch team FINEC te komen binnen het KPCN.