Burgers CN krijgen in 2025 eindelijk Burgerservicenummer

KRALENDIJK – Ruim 12 jaar na de totstandkoming van Caribische Nederland, bestaande uit de drie bijzondere gemeenten Bonaire, St. Eustatius en Saba krijgen inwoners dan toch eindelijk een zogenaamde Burgerservicenummer (BSN).

Het Burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer voor contact met de Nederlandse overheid, onder meer gebruikt bij zorg of belastingen. Inwoners van Nederland krijgen het BSN als zij zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen(BRP) bij de burgerlijke stand. Het nummer staat ondermeer vermeld op het paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.

Voor de inwoners van de drie bijzondere gemeentes was het nog niet mogelijk een BSN te verkrijgen, hetgeen soms moeilijkheden op kan leveren, vooral bij het aanvragen van digitale diensten in Nederland. Wetswijzigingstraject

Volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen, zal die ongelijkheid tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland in 2025 ophouden te bestaan. “Het BSN wordt uiterlijk in 2025 geïntroduceerd voor burgers in Caribisch Nederland, als onderdeel van het programma ‘Versterken van de digitale samenleving in Caribisch Nederland’. Ik bereid hiertoe momenteel het vereiste wetswijzigingstraject en de technische implementatie voor. Ik zal uw Kamer binnenkort nader informeren”, schrijft van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer.