M21 en Democratische Partij Bonaire sluiten samenwerkingsovereenkomst

KRALENDIJK- Politieke Partijen M21 en de Democratische Partij Bonaire (PDB) hebben een overeenkomst getekend om samen te werken. De partijen zien verschillende overeenkomsten tussen de programma’s waarmee zij de verkiezingen zijn ingegaan.

Beide partijen zijn ook de mening toegedaan dat de uitslag van de eilandsraadsverkiezingen aangeven dat de kiezers een andere koers willen zien op het eiland. “We moeten partijpolitiek nu achter ons laten en ons gaan inzetten voor het algemeen belang”, zegt PDB leider Clark Abraham. “We zien duidelijk dat kiezers hebben gekozen voor een andere richting. Samenwerken met de fractie van M21, waarmee we constructief hebben samengewerkt in de oppositie, is voor ons een logische stap”.

Luisteren

Daisy Coffie, politiek leider van M21 is het eens met haar collega van de rode partij. “Wij geven al geruime tijd aan dat het volgens ons anders moet op Bonaire. Er zijn inderdaad grote overeenkomsten tussen onze actiepunten en onze uitgangspunten”. Volgens Coffie is het van belang dat de politiek op het eiland luistert naar de wens van de bevolking.