Kleine groei luchtvaartpassagiers Caribisch Nederland vergeleken met 2019

Het aantal passagiers dat van en naar de vliegvelden van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius reist, is in 2022 toegenomen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2022 vlogen ruim 475 duizend passagiers van en naar de vliegvelden van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dat is bijna 64 procent meer dan in 2021 en 4 procent meer dan in 2019. Het aantal vliegtuigbewegingen van en naar deze vliegvelden was bijna 14 procent hoger dan in 2021.

In juli en december 2022 reisden de meeste passagiers van en naar de drie vliegvelden van Caribisch Nederland: 45 duizend in beide maanden. Zaterdag 19 februari was de drukste dag. Die dag passeerden 2,5 duizend reizigers de terminals van Flamingo Airport op Bonaire, F.D. Roosevelt Airport op Sint Eustatius of Juancho E. Yrausquin Airport op Saba.

Meeste passagiers vliegen van en naar Bonaire

In 2022 landden op of vertrokken van Flamingo Airport op Bonaire bijna 432 duizend reizigers; dat is 91 procent van alle passagiers op Caribisch Nederland. Voor de vliegvelden van Sint Eustatius en Saba was dat respectievelijk 5 en 4 procent. De landingsbaan van Flamingo Airport op Bonaire is drie kilometer lang, waardoor er grotere vliegtuigen kunnen landen. De landingsbanen op Saba en Sint Eustatius zijn korter, daarom wordt er op deze eilanden met kleinere vliegtuigen gevlogen.

Grootste stijging aantal luchtvaartpassagiers op Bonaire

Ten opzichte van het pré-coronajaar 2019 reisden in 2022 4 procent meer reizigers van en naar de eilanden van Caribisch Nederland. Deze extra passagiers reisden allemaal van en naar Bonaire: van 384 duizend passagiers in 2019 naar 432 duizend in 2022, een stijging van ruim 12 procent. Het aantal vluchten van en naar Bonaire lag in 2022 ruim onder het niveau van 2019.

Meer vluchten van en naar Saba

Op de luchthavens van Sint Eustatius en Saba samen werden in 2022 ruim 8,6 duizend vluchten uitgevoerd. Dit was 44 procent van alle vluchten van en naar Caribisch Nederland en 16,4 procent meer dan in 2021. Juancho E. Yrausquin Airport op Saba was de enige van de drie luchthavens op Caribisch Nederland waar het aantal vluchten in 2022 steeg ten opzichte van 2019.

Vanaf Saba en Sint Eustatius meeste vluchten van en naar Sint Maarten

Zowel in 2019 als in 2022 werd er van en naar Bonaire het meeste gevlogen op Curaçao en Amsterdam; respectievelijk 84 en 78 procent van de vluchten. De meeste vluchten vanaf de vliegvelden van Saba en Sint Eustatius samen zijn van en naar Sint Maarten, in 2022 83 procent.

Luchthaven Bonaire in 2022 vierde vliegveld van Nederland

Op Flamingo Airport op Bonaire werden in 2022 bijna 11,2 duizend vluchten uitgevoerd. Hiermee staat Bonaire na Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport op plek vier van de Nederlandse luchthavens. Dit geldt ook voor het aantal vervoerde passagiers.