Vertoning ‘Odyssee d’Amour’ door Terramar Museum

KRALENDIJK- Afgelopen zaterdag 18 maart werd in het Terramar Museum ‘Odyssee d’Amour’ van regisseur Pim de la Parra vertoond. De film is 36 jaar geleden grotendeels opgenomen op Bonaire.

‘Odyssée d’Amour’ vertelt het verhaal van de Nederlandse ingenieur Paul Henks (Herbert Flack), die sinds vele jaren werkzaam is op een tropisch eiland. Hij leeft samen met de wat oudere Britse beeldhouwster Elizabeth (Sara Brackett). Paul ontvlucht het monotone eiland-isolement, en zichzelf, door er vele inheemse vriendinnen op na te houden, onder wie stewardess Valerie (Patty Brard). Bij een van hen heeft hij zelfs een zoontje verwekt. Als het kind plotseling komt te overlijden, brengt schuldgevoel een crisis in Paul’s leven teweeg.

Diverse rollen zijn gespeeld door Bonairianen: Adam Littman, Siso Thomas, Henk Deira, Eveline Prins, Valerie Wanga, Dorna van Rouveroy, Liliane de Geus en Helen Martina. Daarnaast zijn in de film Bonairiaanse volksliedjes te horen, gespeeld en gezongen door de groepen: Tipico Boneriyano, Nos Kosecha en George Thode.

De film vormt een belangrijk onderdeel van het Bonairiaans cultureel erfgoed. Echter, de film maakt onderdeel uit van de collectie van het Eye Film Museum te Amsterdam. Aan de vertoning op Bonaire zijn strikte voorwaarden, beperkingen en kosten verbonden.

Door samenwerking met, en de steun van, het Wereld Natuur Fonds (WNF) is het museum erin geslaagd de film naar Bonaire te halen en te vertonen. De vertoning maakt onderdeel uit van een groter programma, waarin Terramar Museum, samen met WNF, meer voor Bonaire relevante films zal vertonen.

Het Terramar Museum heeft slechts een zeer beperkt aantal zitplaatsen, daarom is reserveren van een zitplaats voor een bijzonder evenement in het museum bijna altijd een voorwaarde.

Herhaling

Terramar Museum is in overleg met WNF of een tweede vertoning van de film op Bonaire financieel haalbaar is. Mocht dat het geval zijn, dan zal Terramar Museum een tweede vertoning organiseren op zo kort mogelijke termijn. Ook bij een tweede vertoning zal reservering vooraf nodig blijven.