Democratische partij wil niet via media onderhandelen over nieuw bestuur Bonaire

KRALENDIJK- De Democratische partij van Bonaire (PDB) zegt op zondag in een persverklaring dat zij niet voornemens is om onderhandelingen over een nieuw bestuurscollege via de media te voeren.

De partij maakt het statement omdat in de lokale media de afgelopen dagen veel te lezen is over partijen die met elkaar in onderhandeling zouden zijn.

“Wij nemen het mandaat als grootste partij van het eiland serieus. En zo ook de verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen in gespreken over een eventuele nieuwe regeringscoalitie. Daartoe voeren wij op het moment verkennenden gesprekken. Maar wat we in elk geval niet van plan zijn om te doen, is deze onderhandelingen via de pers te voeren”, zegt Dudley Wederfoort. Hij is de woordvoerder van de commissie van de rode partij, die met collega’s verkennende gesprekken aan het voeren is.

Grootste

De partij benadrukt in het persbericht nogmaals het feit dat zij de grootste partij is geworden bij de verkiezingen van 15 maart jl. en dat zij beseft welke verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt, om het initiatief te nemen om te komen tot een nieuw bestuur.