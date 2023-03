Programma ‘Boneiru Ta Vota’ bij Nos-TV succesvol afgerond 

KRALENDIJK- Afgelopen donderdag werd de laatste aflevering van ‘Boneiru Ta Vota’ uitgezonden, een programmacyclus rondom de verkiezingen voor de eilandsraad op Bonaire.

Het programma was twee weken lang live te zien op onder meer kanaal 24 en de Facebook-pagina van NOS TV. ‘Boneiru Ta Vota’ kenmerkte zich als een interactieve late-night-talkshow over actualiteiten, politiek en de verkiezingen van 15 maart. Telkens schoven twee politici en iemand uit de gemeenschap aan tafel. De productie en presentatie was in handen van Jericette Moniz.

De kijker maakte kennis met alle politieke partijen, de kandidaten en hun standpunten. Ook konden ze via WhatsApp vragen indienen. Op de dag van de verkiezingen werd een marathon-uitzending gehouden, waarbij de hele dag non-stop door een heel team live verslag werd gelegd.

Goed ontvangen

Zowel de talkshow als het live verslag werden door de kijkers, gezien de ontvangen reacties, goed gewaardeerd.