Democratische partij installeert commissie voor verkennende gesprek met andere partijen

KRALENDIJK- De Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) heeft een commissie geïnstalleerd die verkennende besprekingen moet gaan voeren met andere partijen die een zetel hebben bemachtigd in de Eilandsraad.

Dat schrijft de rode partij in de loop van zaterdag. “Als grootste partij ziet DPB het als haar verantwoordelijkheid initiatieven te nemen voor besprekingen met anderen partijen, om zo te verkennen of samen een bestuurscollege kan worden gevormd”.

De commissie bestaat uit Ted Rijna, Dudley Wedervoort en Arjen de Wolff.

Verandering

“Onze partij is van mening dat de kiezers duidelijk gestemd hebben voor verandering. Toch zullen we slechts plaatsnemen in een bestuurscoalitie als we de overtuiging hebben dat daarmee inhoud gegeven kan worden aan een andere koers en aan een Bonaire dat rechtvaardiger en duurzamer is”, aldus de persverklaring.