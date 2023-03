MPB en UPB zouden al met elkaar spreken over voortzetting bestuurscoalitie

KRALENDIJK- Volgens radiozender Live99 zouden de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) en de Union Patriótiko Boneriano (UPB) al in onderhandeling zijn over de voortzetting van de huidige bestuurscoalitie.

Het radiostation zegt te beschikken over aanwijzingen dat de gesprekken op ‘hoog niveau’ plaats tussen de vertegenwoordigers van de beide partijen.

Op Sociale Media ontstond, naar aanleiding van het bericht, direct een levendige discussie. Veel stemmers menen dat het, gezien de verkiezingsresultaten, logisch zou zijn als grote winnaar PDB als eerste gesprekken aan zou gaan met de andere partijen.

Vinnig

Hoewel UPB en MPB de rijen van de huidige coalitie lang gesloten wisten te houden, namen de emoties in de laatste dagen voor de verkiezingen de overhand. Zo stuurde de UPB een dag voor de verkiezingen een klacht aan Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond over beweerdelijke ‘onjuiste handelingen’ door MPB gedeputeerde Thielman bij het gunnen van Overeenkomsten van Opdracht (OvO) in zijn eigen bureau.