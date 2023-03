Forensisch Onderzoek KPCN stapt over op digitale ID-Zuil

KRALENDIJK – Forensisch Onderzoek afdeling van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft onlangs een ID-Zuil in gebruik genomen om biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken en gezichtsfoto’s, vast te leggen.

In het verleden werden vingerafdrukken met behulp van inkt en papier afgenomen, maar nu worden ze digitaal gescand, waarbij de kwaliteit van de afdrukken meteen wordt gemeten. De ID-Zuil maakt ook op een gestandaardiseerde manier foto’s van verdachten.

Het vastleggen van zoveel mogelijk gegevens van verdachten is van groot belang voor de opsporing. De ID-Zuil maakt het werken zonder inkt veel prettiger en levert bovendien veel betere afdrukken op. Het verwerken van de vastgelegde gegevens in het opsporingssysteem is nu volledig geautomatiseerd, wat voorheen handmatig gebeurde. De betere kwaliteit van vingerafdrukken en foto’s verhoogt ook de kans om een spoor van een misdrijf te identificeren.

Het Korps Politie Caribisch Nederland werkt nu efficiënter bij het aanpakken van criminaliteit door digitaal mee te ontwikkelen.