KRALENDIJK – Het is dit weekend licht bewolkt en het blijft droog. De maximumtemperatuur is 31°C, de minimumtemperatuur 25°C. De wind komt uit het oosten en is matig tot vrij krachtig, windkracht 4-5. Golven: rond 1,5 m (4-6 vt), zaterdag toenemend 1,5-2,0 m (5-7 vt) met een noordelijke deining van ca. 1,0 m (3-4 vt).



Bron: KNMI