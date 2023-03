KRALENDIJK – Op de Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia is een man van 47 jaar met de initialen D.O.A. aangehouden wegens het rijden onder invloed. Dit gebeurde donderdagnacht.

De politie kwam in actie omdat de auto over de weg slingerde. Bij de controle die volgde, bleek dat de man onder invloed was van alcohol. Daarop werd de man meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse.

Op basis van de uitkomst hiervan is zijn rijbewijs ingenomen.