Openbaar lichaam Bonaire opent digitale servicedesk voor burgers

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft de opening van een nieuwe digitale servicedesk aangekondigd, waarmee burgers op Bonaire gemakkelijker en efficiënter toegang krijgen tot alle diensten van de overheid.

De servicedesk fungeert als centraal punt voor het beantwoorden van alle vragen die gesteld worden via verschillende kanalen, zoals telefoon, WhatsApp, chat en e-mail. Door deze verbetering kunnen burgers van Bonaire nu eenvoudiger contact opnemen met het OLB en hun vragen stellen, terwijl toegewijde medewerkers van de servicedesk deze vragen snel en professioneel zullen beantwoorden. Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de klanttevredenheid te verbeteren.

De servicedesk is van maandag tot en met donderdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur en op vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur. Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen met de servicedesk, waaronder telefonisch of via WhatsApp op nummer 715-5330, per e-mail op [email protected] of via de website www.bonairegov.com

Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan een fysiek loket voor de burger van Bonaire, het Klant Service Center. Het Klant Service Center heeft als doel het centraliseren van dienstverlening van het OLB. Dit betekent dat in de nabije toekomst alle servicepunten van het OLB onder een dak in een gebouw te vinden zijn. Een burger kan zowel vergunningen aanvragen/ophalen, alle handelingen van de Burgerlijke stand, zelf of onder begeleiding onder een dak verrichten. Tijdens de officiële opening van de servicedesk op 31 Maart 2023 zal een “sneak peek” van de locatie van het Klant Service Center gegeven worden. Deze toekomstige infrastructuur tekent een grote stap in de totale ontwikkeling van de klanttevredenheid en het serviceniveau van het OLB.