Hòfi Kultural blijft open dankzij subsidieverhoging

KRALENDIJK – Goed nieuws voor de ouderen op Bonaire. Na maanden van onzekerheid heeft Fundashon Plataforma Kultural (FPK) eindelijk een subsidieverhoging gekregen, waardoor de activiteiten bij Hòfi Kultural kunnen blijven doorgaan.

FPK heeft maandenlang gestreden voor financiële steun en heeft nu het verlossende bericht ontvangen dat er een subsidieverhoging mogelijk is.

Hòfi Kultural is een belangrijke locatie voor de ouderen van Bonaire, waar ze wekelijks samen kunnen komen om muziek te maken en creatief bezig te zijn. Dit jaar zijn de activiteiten voor de ouderen veiliggesteld en kunnen ze blijven genieten van het samen spelen op lokale instrumenten zoals kuarta, sinfonia en gitaar. Het cultureel erfgoed van Bonaire blijft hiermee in stand, doordat er lokale oude liedjes worden gespeeld en er aandacht is voor de lokale instrumenten.

De FPK-bestuursvoorzitter Marieke Knol heeft het Zorg contract voor 2023 in ontvangst genomen uit handen van de gedeputeerde van cultuur Elvis Tjin Asjoe bij SKAL. Dit betekent dat de activiteiten voor de ouderen bij Hòfi Kultural ook dit jaar door kunnen gaan.

Het is fantastisch nieuws voor de ouderen van Bonaire en een belangrijke stap voor het behoud van het cultureel erfgoed van het eiland.

