Vacature Manager Maintenance Airside BIA

De organisatie

Bonaire International Airport (BIA) is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de luchthaven. BIA staat voor grote uitdagingen in onder- houd, uitbreiding en vervanging van de luchthaven-infrastructuur ten behoeve van de passagiersprocessen en het vliegverkeer. Het bouwen aan de verdere ontwikkeling van de luchthaven maakt het boeiend om bij BIA te werken.

De functie

In deze functie, waarin je leiding geeft aan 8 medewerkers, ben je verantwoordelijk voor zowel gepland als correctief onderhoud. Je vertaalt daartoe wettelijke eisen naar de praktijk, je sluit onderhoudscontracten af en je houdt steeds toezicht op de verrichte werkzaamheden, op zodanige wijze dat de organisatie voldoet aan zowel wettelijke- als operationele kaders en normen. Voor je werk ben je constant in contact met zowel interne als externe partijen. Je functioneert daar waar nodig als ‘troubleshooter’. Samen met je collega’s van andere afde- lingen bepaal je de prioriteiten en stel je voor zowel de korte-, middellange- en langere termijn concrete planningen op. Na goedkeuring van die plannen zorg je voor zowel de uit- voering daarvan, als voor periodieke rapportages over gemaakte vorderingen.

Jouw profiel

Je hebt een opleiding op HBO-niveau in de civiele richting of techniek. Daarnaast beschik je over meer dan vijf jaar werkervaring op de eilanden, bij voorkeur binnen de luchtvaart. Ook heb je zonder meer de nodige leidinggevende ervaring. Je bent niet alleen technisch en inhoudelijk sterk, maar beschikt net zo goed over uitstekende ‘people skills’, waardoor je zowel je eigen medewerkers als contractpartijen weet te motiveren tot een optimale inzet en prestatie. Je hebt bij voorkeur een goede beheersing van het Papiamentu, maar ook van het Nederlands en Engels. Gezien het feit dat BIA een operatie is die 7 dagen per week draait, ben je waar nodig ook bereid tot inzet gedurende de weekeinden en -in geval van nood en daar waar nodig- ook in de avonduren.

Jouw reactie

Spreekt deze rol jou aan? Stuur dan een brief met CV vóór 30 maart 2023 aan: Linkels & Partners T.a.v. drs. Harald Linkels via mail: [email protected].

Een psychologisch assessment kan deel uitmaken van de selectie procedure.