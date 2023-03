Nieuwkomer PEP pakt twee zetels op Saba

THE BOTTOM- De nieuwe partij op Saba, die voor het eerste meedeed aan de verkiezingen, Equality, Progress and Prosperity (PEP) heeft een mooi resultaat geboekt van in totaal twee zetels.

Helemaal nieuw zijn die zetels niet, omdat in de huidige eilandsraad een zetel al werd bezet door raadslid Hemmie van Xanten, die ook deel uitmaakt van de PEP. Het resultaat van PEP is een tegenslag voor de Windward Island People Movement (WIPM), die terugging van 4 naar 3 zetels. Daarmee behoudt zij overigens nog steeds de absolute meerderheid in de eilandsraad van Saba.

Bij de vorige verkiezingen behaalde de WIPM alle zetels in de eilandsraad. De oranje partij verloor er 1 toen Hemmie van Xanten zich afsplitste van de partij.

UPM

De partij van Dave Levenstone, de United People’s Party greep ook deze verkiezingen weer naast een zetel.