M21 leider Coffie in rolstoel naar stembus

KRALENDIJK- De leider van de partij M21, Daisy Coffie, bracht op woensdag zittend in een rolstoel haar stem uit bij Jeugdhuis Jong Bonaire.

Coffie heeft al enige tijd last van een knieblessure. Deze mag nu helemaal niet meer worden belast, waardoor de leider van de roze partij geen andere keuze had dan zich in een rolstoel naar de stembus te begeven.

Toch mocht dat de pret niet drukken. Coffie toonde zich optimistisch. Volgens haar heeft de partij hard gewerkt. Coffie zei ook te hopen dat haar partij vijf zetels en dus een absolute meerderheid in de eilandsraad zou kunnen behalen. Volgens Coffie is dat nodig om een echt andere wending te geven aan de richting van het eiland. “Maar zo nodig zullen we na de verkiezingen om de tafel zitten met andere partijen om te bezien hoe we samen afspraken kunnen maken”, aldus Coffie.