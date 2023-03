Vacature Sport en Spelleider Bonaire

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire zoekt jou!

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire is een naschoolse jeugdontwikkelingscentrum gericht op jongeren in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar en heeft als doel de jeugd van Bonaire, ongeacht ras, godsdienst, nationaliteit, huidskleur of sociaal financiële positie te helpen zich te ontwikkelen tot voorbeeldige volwassenen.

Met ingang van 1 mei 2023 zijn wij op zoek naar: een sport en spelleider (minimaal MBO niveau) 30 uren per week.

Functie beschrijving:

Directe ondersteuning van de doelgroep door het organiseren en uitvoeren van activiteiten om de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de doelgroep te vergroten en verbetering van het woon-, leer- en leefklimaat te bewerkstelligen.

Specifieke functiekenmerken:

Je voert activiteiten uit die een educatief en recreatief karakter hebben;

Je begeleidt deelnemers bij activiteiten, zowel individueel als in groepsverband;

Je bent goed in het overdragen van informatie en het geven van instructies bij activiteiten;

Je geeft advies en informatie over onderwerpen van zakelijke en meer algemene aard;

Je assisteert andere Sport en Spelleiders bij bedenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten, cursussen, instructies, voordrachten en dergelijke;

Je verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden;

Je denkt actief mee over het verbeteren van de dienstverlening;

Je legt en onderhoudt contacten met familie/verzorgers;

Je signaleert wensen, behoeften, problemen en ambities van de deelnemers.

Wij zoeken:

Opleiding op MBO-niveau;

Creativiteit met interesse voor kunst, mode en schoonheid;

Sterke communicatieve vaardigheden;

Affiniteit in omgang met jongeren.

Voor de vacature geldt dat een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd dient te worden. Je sollicitatiebrief met CV en referenties richt je per e-mail aan Michel Nicolaas (general manager), met als onderwerp: sollicitatie sport en spelleider gespecialiseerd in muziek/ av-specialist.

e-mailadres: [email protected]. Sluitingsdatum voor de vacature: 31 maart 2023.