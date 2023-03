Ook Saba gaat vandaag naar de stembus

THE BOTTOM – De stembureaus op Saba zijn vanochtend om 7.30 uur open gegaan. Bij de verkiezingen voor een nieuwe Eilandsraad en het Kiescollege wordt een grote opkomst verwacht.

Saba heeft 1.259 kiesgerechtigden voor de eilandsraadsverkiezingen en 917 voor de verkiezing van een Kiescollege voor de Eerste Kamer. Mensen kunnen tot 21.00 uur hun stem uitbrengen bij een van de twee stembureaus.

In totaal hebben zestien kandidaten zich kandidaat gesteld voor de Eilandsraadsverkiezingen: zeven voor de Windward Islands People’s Movement WIPM, zes voor de nieuwe partij PEP, dat staat voor Party for Equality and Progress, één kandidaat voor de eveneens nieuwe Saba Caring People Party en twee voor de de blanco lijst van Dave Levenstone.

De kandidaten strijden om vijf zetels in de Eilandsraad. Zeven kandidaten, allemaal van de WIPM-partij, staan op de lijst voor het Kiescollege, dat later dit jaar een stem moet uitbrengen op leden van de Eerste Kamer.

Saba heeft over het algemeen een zeer hoge opkomst bij verkiezingen. Bij de vorige eilandsraadsverkiezingen in 2019 ging ruim 92 procent van de 1.078 kiesgerechtigden naar de stembus.

Bij de eilandsraadsverkiezingen van 2019 zijn toen 983 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 777 voor de WIPM. De oranje partij won alle vijf de zetels in de Eilandsraad.

De voorlopige uitslag van de verkiezingen van vandaag wordt vanavond enkele uren na sluiting van de stembureaus verwacht. Donderdagochtend zal het Stembureau Openbaar Lichaam Saba, onder voorzitterschap van waarnemend gezaghebber Amelia Nicholson, een laatste controle doen op de rapporten, het ‘processen-verbaal’, van de stembureaus.

De verkiezingen worden voorbereid en begeleid door het Centraal Stembureau, onder voorzitterschap van gezaghebber Jonathan Johnson.