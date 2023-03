Ludieke campagne Nina den Heyer binnen 24 uur dé hype van Bonaire

KRALENDIJK- Een ludieke campagne van voormalig gedeputeerde Nina den Heyer is binnen minder dan 24 uur uitgegroeid tot een enorme hype op Bonaire, dat helemaal in de ban is van de verkiezingen die vandaag worden gehouden.

De actie van Den Heyer komt voort uit een spotprent in de ochtendkrant Boneriano, die suggereerde dat de populaire voormalige politica niet fatsoenlijk (desente) zou zijn, omdat zij nu de Democratische Partij zou steunen, in plaats van haar voormalige partij, de MPB.

Vertaling: Monchi: MPB is wel creatief. Ze zijn Nina 1 kwijtgeraakt en nu hebben ze een andere (Nina Kwakman, red). Tonchi: Zeker, hoe kan een fatsoenlijk iemand als Nina voor rood (democratische partij) gaan? Afbeelding: Boneriano

De suggestie van de spotprent viel niet in goede aarde bij Den Heyer en met haar nog vele anderen. Den Heyer heeft juist vermeden een duidelijk stemadvies te geven voor een bepaalde partij, of een bepaalde kandidaat. Zij gaf daarentegen aan geen bepaalde lijst of partij te steunen, maar wel bepaalde kandidaten waarmee zij in de loop der jaren goed heeft samengewerkt, ongeacht de politieke kleur.

De dag na publicatie van de spotprent stapte Den Heyer naar een lokale drukker, om daar een aantal T-shirts te laten bedrukken met de hashtag #desente en plaatste daar foto’s van op haar Sociale Media. Nog voor het middaguur togen tientallen anderen naar Edge Art Design om daar hun eigen t-shirt te laten drukken en daarmee pontificaal rond te lopen en ook op Social Media te plaatsen.

Den Heyer zelf kan er smakelijk om lachen. “Ik dacht: ik ga gewoon langs en dan kijk ik of zo zoiets kunnen drukken. Dat bleek meteen te kunnen. Ik vond het wel komisch, maar had niet verwacht dat het zo’n navolging zou krijgen”. Volgens Den Heyer wordt zij ook veel benaderd met de vraag of ze bij de volgende verkiezingen mee gaat doen met een eigen partij, met gebruikmaking van de naam Desente.

Den Heyer zegt dat iedereen vrij is om te denken wat zij willen. “Ik vond het niet netjes om mij in een hokje te plaatsen van de rode partij en daarbij ook nog eens te suggereren dat het ‘onfatsoenlijk’ zou zijn. Dus bedacht ik deze tegenactie”.