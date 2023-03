Kunstenaar Fred Ros overhandigt Trippin Tuna aan museum Bonaire

KRALENDIJK- Maandagochtend overhandigde kunstenaar Fred Ros zijn Trippin Tuna, oftewel The Tuna, aan SKAL (museum Bonaire). Hierbij waren Felix Thomas (SKAL), Timoteo Silberie (Educatie & Welzijn) en gedeputeerde Tjin Asjoe van Cultuur aanwezig.

Het kunstwerk is een miniatuur van de grotere Tuna, die eind dit jaar naar Bonaire zal worden gebracht. Ros wil met zijn kunstproject, een stalen tonijn van bijna 5 meter, mensen uitnodigen te kijken naar de onderwaterwereld. Een nieuwe belevenis en bewustzijn creëren van het leven in de zee. De tonijn, die nu door staalartiest Ron Moret wordt gemaakt in Nederland, zal na een tour terugkeren naar ‘huis’: Bonaire.

Onder water

De vis zal een plek krijgen onder water en voorzien worden van camera’s, zodat men ook bovenwater de beleving van onderwater kan meekrijgen. Ros hoopt dat hieruit een dialoog voortkomt over bewustwording en de verhouding tussen mens en natuur.