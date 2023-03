Vacature Orthopedagoog / Psycholoog Bonaire

Expertisecenter Onderwijs Zorg (EOZ) Bonaire is op zoek naar een:

Orthopedagoog/ Psycholoog

EOZ is per direct op zoek naar een psycholoog/ orthopedagoog die graag aan de slag wil in de onderwijszorg op Bonaire. Ben je zoek naar een uitdagende functie waar je in een kleinschalig team grote doelen gaat behalen? Kom dan bij het EOZ werken!

Wij zijn bij het EOZ opzoek naar psycholoog/ orthopedagoog die:

Een wo-werk- en -denkniveau heeft;

In het bezit is van Basi saantekening Psychodiagnostiek (BAPD);

Inzicht heeft in de ontwikkelingen op het gebied van zorg en onderwijs;

Inzicht heeft in de inhoud en organisatie van de leerlingenzorg;

Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken;

Vaardig is in het omgaan met tegengestelde belangen, weerstanden en conflicten;

Taakomschrijving:

Je bent werkzaam als psychodiagnosticus en casemanager;

Je stelt begeleidingsplannen op waarin de benodigde aanpak, werkwijze en taakverdeling binnen het zorgteam beschreven staan;

Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor de handelings- en begeleidingsplannen;

Je organiseert zorg- en multidisciplinaire overleggen en werkt samen met de IB’er of ZC’er van de school, ouders/verzorgers en de collega’s aan het zorgtraject van de leerlingen en studenten.

Je wordt op basis van expertise ingezet voor workshops, trainingen en cursussen voor de scholen en ouders/ verzorgers;

Je kan efficiënt onder druk werken en kan oplossingsgericht handelen.

Voert alle overige werkzaamheden uit die in het verlengde van de functie liggen.

Je nieuwe functie:

Het EOZ-team bestaat uit professionals met diverse expertise, specialisatie en achtergronden binnen het onderwijs en zorg. Deze professionals bieden ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-, emotionele en/ of gedragsproblemen vast dreigen te lopen op school. In samenwerking met de IB’er of ZC’er van de school, wordt aan elke leerling of student de nodige zorg en begeleiding gegeven. Het EOZ stelt je in de gelegenheid om de beste versie uit jezelf te halen en je kwaliteiten en talenten verder te ontwikkelen.

Wat bieden we:

Een inschaling in schaal 11 met een brutoloon van maximaal $ 4460 op basis van ervaring en kennis.

Een uitdagende en afwisselde baan.

Een functie waarbij je zelfstandig kunt werken.

Samenwerking in een enthousiast multidisciplinair team.

Enthousiaste en kundige collega’s.

Vakantiedagen die gelijk zijn aan de schoolvakanties.

De mogelijkheid voor het volgen van opleiding en cursussen.

Vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8.33 %

Interesse?

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar [email protected] voor 10 mei 2023. Er zal een brievenselectie plaatsvinden en hierna zullen de eerste gesprekken gehouden worden. Indien nodig zal het eerste gesprek via beeldbellen gevoerd worden.

Indien je vragen hebt, kun je bellen naar het EOZ-kantoor 00599-7174144. Vraag naar Anoek Hansen, directeur. Of mail je vragen naar [email protected]