Vacature Onderwijsassistent Bonaire

Expertisecenter Onderwijs Zorg (EOZ) is op zoek naar een:

Onderwijsassistent

EOZ is per direct op zoek naar een Onderwijsassistent die graag aan de slag wil met leerlingen met specifieke onderwijszorg behoeftes. Ben je zoek naar een uitdagende functie waar je in een kleinschalig team grote doelen gaat behalen? Kom dan bij het EOZ werken!

Werkzaamheden:

Als onderwijsassistent verleen je assistentie in het onderwijszorgproces. Je begeleidt en ondersteunt leerlingen met specifieke behoeftes. Je werkt mee aan de vormgeving en planning van leeractiviteiten, werkvormen en/ of opdrachten. Daarnaast help je met het signaleren van knelpunten in de begeleiding en ondersteuning van leerlingen, en stel op basis hiervan verbetervoorstellen aan.

Functie- eisen:

MBO- niveau 4, met tenminste 2 jaar ervaring in de richting van onderwijs en of zorg;

Affiniteit met leerlingen met specifieke onderwijszorgbehoeftes

Beheersing van het Papiaments en het Nederlands in woord en geschrift;

Ervaring met het werken met leerlingen met specialistische onderwijsbehoeftes;

Planmatig en doelgericht kunnen werken;

Probleemoplossend vermogen

Assertieve houding

Wat bieden we:

Een inschaling in schaal 5 met een maximaal van $2311op basis van ervaring en kennis;

Een werk- en leerklimaat waar je als professional en persoon door kan ontwikkelen;

Een functie waar je zowel zelfstandig als in teamverband kan werken;

De kans om met verschillende doelgroepen en specialisaties te werken;

Vakantiedagen die gelijk zijn aan de schoolvakanties;

De mogelijkheid voor het volgen van opleiding en cursussen;

Interesse?

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar [email protected] voor 10 mei 2023. Er zal een brievenselectie plaatsvinden en hierna zullen de eerste gesprekken gehouden worden. Indien nodig zal het eerste gesprek via beeldbellen gevoerd worden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Telefonisch via +599- 717 4144 of stel uw vragen per mail via: [email protected]